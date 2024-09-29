Напуганная, но невредимая: в Запорожье из разрушенной многоэтажки спасли кошку
Источник:Общественное
В результате атаки в Запорожье под завалами оказалась молодая пара вместе с домашними любимцами. Сейчас удалось спасти кошку, которая пережила ужасный стресс.
Молодую пару спасли раньше, а вот на поиски домашней любимицы спасатели потратили время. Об этом сообщает Суспільне.
Важно Самый массированный авиаудар по Запорожью: есть много пострадавших, среди которых – дети
В Запорожье из-под завалов спасли кошку
Утром 29 сентября враг нанес самый массированный авиаудар по Запорожью, запустив 13 управляемых авиабомб. Одна из КАБов попала в многоэтажку, частично разрушив здание.
Под завалами оказалась молодая пара – Вероника и Артем. Вместе с ними страшное утро пережили и их домашние любимцы – кошка Меган и собака.
Проснулись после первого взрыва и пошли в коридор сидели. Видим стены на нас летят. Мы быстро взяли сумку, какие-то вещи, начали искать животных. Животные забились под кровати. Самое страшное то, что мы оставались заблокированы и ты не можешь выйти. Квартиры нет просто,
– рассказала Вероника.
Спасатели спасли мужчину и женщину, а также помогли деблокировать животных. Собаку освободили раньше. Сейчас Вероника сквозь слезы шутит, что он – "десантник", ведь спасатели его спускали со второго этажа.
Сейчас с животным все хорошо и его отвезли к родным. Пара же вернулась на поиски кошки.
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К счастью, домашняя любимица физически не пострадала, но очень напугана. Кошка по кличке Меган постоянно шипит и мяукает.
Мы нашу кошку вообще нашли на Хортице и забрали, ей три года,
– вспомнила Вероника.
Она добавила, что Меган просто пришла к ним на руки, села и так она нашла новую семью.
Спасенная кошка Меган / Фото Суспільне
По состоянию на сейчас в Запорожье 16 пострадавших в результате обстрела. Среди пострадавших двое детей – 17-летний парень и 8-летняя девочка.