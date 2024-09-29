Напуганная, но невредимая: в Запорожье из разрушенной многоэтажки спасли кошку

В результате атаки в Запорожье под завалами оказалась молодая пара вместе с домашними любимцами. Сейчас удалось спасти кошку, которая пережила ужасный стресс.

Молодую пару спасли раньше, а вот на поиски домашней любимицы спасатели потратили время. Об этом сообщает Суспільне.

Важно Самый массированный авиаудар по Запорожью: есть много пострадавших, среди которых – дети

В Запорожье из-под завалов спасли кошку

Утром 29 сентября враг нанес самый массированный авиаудар по Запорожью, запустив 13 управляемых авиабомб. Одна из КАБов попала в многоэтажку, частично разрушив здание.

Под завалами оказалась молодая пара – Вероника и Артем. Вместе с ними страшное утро пережили и их домашние любимцы – кошка Меган и собака.

Проснулись после первого взрыва и пошли в коридор сидели. Видим стены на нас летят. Мы быстро взяли сумку, какие-то вещи, начали искать животных. Животные забились под кровати. Самое страшное то, что мы оставались заблокированы и ты не можешь выйти. Квартиры нет просто,

– рассказала Вероника.

Спасатели спасли мужчину и женщину, а также помогли деблокировать животных. Собаку освободили раньше. Сейчас Вероника сквозь слезы шутит, что он – "десантник", ведь спасатели его спускали со второго этажа.

Сейчас с животным все хорошо и его отвезли к родным. Пара же вернулась на поиски кошки.

Кошку спасли из разрушенного дома: смотрите видео

К счастью, домашняя любимица физически не пострадала, но очень напугана. Кошка по кличке Меган постоянно шипит и мяукает.

Мы нашу кошку вообще нашли на Хортице и забрали, ей три года,

– вспомнила Вероника.

Она добавила, что Меган просто пришла к ним на руки, села и так она нашла новую семью.

Спасенная кошка Меган / Фото Суспільне

По состоянию на сейчас в Запорожье 16 пострадавших в результате обстрела. Среди пострадавших двое детей – 17-летний парень и 8-летняя девочка.