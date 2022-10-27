Запорожье атаковали с воздуха: горожане видели взрывы и вспышки синего света

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы – россияне атаковали с воздуха. Предварительно, есть прилеты.

Сильные вспышки и взрывы

О звуках взрывов и вспышках в небе очевидцы сообщили около 23:50. В сети также писали о возможной работе ПВО в области.

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Сильные вспышки в Запорожье:

Мониторинговая группа сообщила, что по Запорожью был нанесен удар с зенитно-ракетного комплекса С-300, вероятно, из оккупированных районов области или беспилотника.

Впоследствии появилась информация о вероятной атаке по объекту инфраструктуры.

Жители Запорожья также опубликовали фото жилого дома, где в результате взрыва выбило окна.



Какой район атаковал враг – пока не понятно / Фото местный телеграм-канал

Власти подтвердили атаку россиян

Анатолий Куртев – секретарь Запорожского городского совета подтвердил прилеты в городе. Отмечают, что в результате атаки возникли пожары.

От вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода. Есть информация о возникновении пожара,

– отметил Куртев.

По данным Куртева, в настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. Секретарь также сообщил, что в некоторых зданиях вылетели стекла.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Коротко о масштабной тревоге: были ли еще прилеты

В течение 26 октября в Украине четырежды была объявлена масштабная воздушная тревога.

Во время последней тревоги в ряде областей сообщали о работе ПВО, в частности:

В Днепропетровской области сбили управляемую ракету X-59.

В Одесской области ПВО отработало по дронам на Юге области.

Что касается Николаевщины – работу ПВО фиксировали в Очакове.

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