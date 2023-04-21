Глава Офиса Президенту Андрей Ермак написал, что работает ПВО. Он не уточнил, где именно, но тревогу объявили только в Запорожской и Днепропетровской областях, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке в Запорожье

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ориентировочно в 20:22. Уже в 20:43 сирены звучали в Днепропетровской области.

В телеграмм-канале monitor через несколько минут предупредили об угрозе дронов типа "Шахид" для Запорожской и Днепропетровской областей. Тогда же написали о движении в направлении Днепропетровской области.

Уже в 20.54 в вышеупомянутом телеграмм-канале написали, что три дрона над Запорожьем и работает система противовоздушной обороны.

Общественное ориентировочно в 20:58 сообщило о двух взрывах в Запорожье.

Уже в 21.08 monitor написал о работе ПВО в Днепре.

Россия атаковала дронами в ночь на 21 апреля