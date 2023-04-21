Глава Офісу Президенту Андрій Єрмак написав, що працює ППО. Він не уточнив, де саме, проте тривогу оголосили тільки у Запорізькій та Дніпропетровській областях, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку у Запоріжжі

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили орієнтовно о 20:22. Вже о 20:43 сирени лунали у Дніпропетровській області.

У телеграм-каналі monitor через декілька хвилин попередили про загрозу дронів типу "Шахід" для Запорізької та Дніпропетровської областей. Тоді ж написали про рух у напрямку Дніпропетровщини.

Вже о 20:54 у вищезгаданому телеграм-каналі написали, що три дрони над Запоріжжям і працює система протиповітряної оборони.

Суспільне орієнтовно о 20:58 повідомило про два вибухи в Запоріжжі.

Вже о 21:08 monitor написав про роботу ППО у Дніпропетровській області.

Станом на 21:17 21 квітня влада не коментувала дані щодо атак "Шахідами". Проте під час повітряної тривоги людей закликають подбати про свою безпеку та перебувати в укриттях.

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