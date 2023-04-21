Глава Офісу Президенту Андрій Єрмак написав, що працює ППО. Він не уточнив, де саме, проте тривогу оголосили тільки у Запорізькій та Дніпропетровській областях, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку у Запоріжжі
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили орієнтовно о 20:22. Вже о 20:43 сирени лунали у Дніпропетровській області.
У телеграм-каналі monitor через декілька хвилин попередили про загрозу дронів типу "Шахід" для Запорізької та Дніпропетровської областей. Тоді ж написали про рух у напрямку Дніпропетровщини.
Вже о 20:54 у вищезгаданому телеграм-каналі написали, що три дрони над Запоріжжям і працює система протиповітряної оборони.
Суспільне орієнтовно о 20:58 повідомило про два вибухи в Запоріжжі.
Вже о 21:08 monitor написав про роботу ППО у Дніпропетровській області.
Станом на 21:17 21 квітня влада не коментувала дані щодо атак "Шахідами". Проте під час повітряної тривоги людей закликають подбати про свою безпеку та перебувати в укриттях.
Росія атакувала дронами у ніч проти 21 квітня
- В ніч проти 21 квітня під час повітряної тривоги Росія запустила по нашій державі дрони-камікадзе.
- Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог випустив 12 "Шахідів". Вони знищили 8 з них. Глава КМВА Сергій Попко заявив, що 8 дронів ЗСУ знешкодили на підльоті до Києва.
- На жаль, три дрони влучили в об'єкти інфраструктури у Полтавській та Вінницькій областях. Там спалахнули пожежі. Рятувальники показали місце прильотів, вони ліквідували загоряння.
- На щастя, люди не постраждали. Відомо, що росіяни атакували Немирів Вінницької області.