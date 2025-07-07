Запорожье атакуют дроны: есть разрушения и раненые

Утром 7 июля враг в очередной раз терроризирует Запорожье. Так, враг наносит удары с помощью БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

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Враг атакует Запорожье

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Утром в понедельник, 7 июля, российские войска в очередной раз терроризируют Запорожье. Перед этим в Воздушных силах информировали об опасности для региона. В частности, в 10 часов утра там предупреждали жителей Запорожья о движении БПЛА в направлении города.

Почти через полчаса Иван Федоров сообщил, что враг атакует Запорожье БПЛА.

Предварительно есть разрушения и раненые,

– информировал он.

Вскоре глава ОВА уточнил, что предварительно, по меньшей мере 10 человек пострадали в результате атаки вражеских БПЛА на Запорожье.

По состоянию на 10:28 атака на регион продолжается.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

К слову, в ночь на 7 июля противник атаковал Украину 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101 дроном.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА врага в 10 локациях, а также падение сбитых – на 7 локациях.