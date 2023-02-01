Шли пешком по "дороге жизни": 10 депортированных украинцев на Запорожье вырвались из оккупации
Российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных территорий. Недавно 10 депортированных жителей смогли вырваться из плена до Запорожья.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, 45 дней назад захватчики закрыли основной путь эвакуации для жителей в оккупации.
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10 депортированным украинцам удалось вырваться из оккупации
Как рассказал Федоров, захватчики еженедельно выкладывают в пропагандистских СМИ ролики о том, как депортируют украинцев за пределы оккупации.
Людей обвиняют во всех "грехах" "русского мира": проукраинская позиция, помощь силам сопротивления, диверсионная деятельность и так далее,
– отметил мэр.
Так, на камеру людей почти без вещей отправляют идти пешком 10 километров по "серой зоне" в сторону Запорожья. Однако вне камер они исчезали без вести. Вероятно, депортированных возвращали в плен.
По словам Федорова, вечером 31 января 10 депортированных людей все же смогли спастись из плена. Мэр отметил, что они шли пешком по "дороге жизни". В итоге украинская сторона доставила их в Запорожье.
"Уточняем детали относительно первых в этом году жителей, которые смогли вырваться из оккупации", – добавил городской голова.
Куда россияне депортируют украинских детей
Оккупанты депортировали украинских детей в не менее 57 регионов России. Об этом рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.
Пока очень трудно определить, сколько детей депортировала Россия. Ведь страна-агрессорка не предоставляет доступ к этому процессу. Количество вывезенных детей варьируется – по разным данным, это от 260 тысяч до почти 700 тысяч несовершеннолетних.
Однако определенное количество детей все же оказалось на территории России без родителей или законного представителя. Первая группа – это так называемые военные сироты, чьи родственники были задержаны во время фильтраций или убиты оккупантами.