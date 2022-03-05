Запорожье готовится дать отпор оккупантам: помогает копать укрепление даже маленькая девочка
Источник:телеграм Андрея Цаплиенко
Российские оккупанты почти вплотную приблизились к Запорожью. В частности, недавно захватили Запорожскую АЭС.
Сегодня город готовится к осаде. А помогают строить укрепления не только взрослые, но и дети.
Как Запорожье готовится к осаде оккупантов
Оккупантам в Запорожье противостоят даже дети
В Запорожье сейчас строят укрепления перед городом, а в самом областном центре возводят баррикады. Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото, как маленькая девочка с детской лопатой помогает городу подготовиться к рашистскому нашествию.
Добавим, что роют рвы в Запорожье экскаваторы. А песок уже собственноручно в мешках переносят местные жители.
Обратите внимание Яблоку негде упасть: в Запорожье тысячи желающих вступить в ряды терробороны
Люди в Запорожье помогают городу защититься от агрессора / Фото взято из телеграма Андрея Цаплиенко
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!