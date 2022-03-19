В Запорожье изменили время комендантского часа – оно продлится до понедельника
19 марта 2022 , 09:50Читати новину українською
Источник:Александр Старух
Власти Запорожья решили ввести в городе долговременный комендантский час. Он начнется в субботу, 19 марта, в 16:00. И продлится до понедельника, 21 марта, до 6:00.
Такое долговременное комендантское время в Запорожье назвали вынужденным для безопасности жителей региона.
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Поэтому в это время жителям города рекомендуют не выходить на улицы и другие общественные места. Исключение – при наличии специально выданного пропуска и удостоверения личности.
Запорожье не первый украинский город, который водил такое длительное комендантское время. К такому шагу прибегали власти Киева для борьбы с вражескими ДРГ.