Таку довготривалу комендантську годину в Запоріжжі назвали вимушеною задля безпеки жителів регіону.

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Відтак в цей час мешканцям міста рекомендують не виходити на вулиці та інші громадські місця. Виняток – за наявності спеціально виданої перепустки та посвідчення особи.

Запоріжжя не перше українське місто, які вводило такі тривалі комендантські години. До цього до такого кроку вдавалася влада Києва для боротьби з ворожими ДРГ.