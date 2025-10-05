Оккупанты пытаются создать плацдарм для огневого воздействия на окраины и логистические пути областного центра Запорожья. Для этого российская армия хочет с востока обойти поселок Степногорск.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин. Детали сообщает 24 Канал.

Что происходит на Запорожском направлении фронта?

По словам Волошина, российская армия проводит штурмовые действия на западных окраинах Степного, пытаясь обойти с востока Степногорск.

То есть с запада от Степногорска он продвигается по побережью бывшего Каховского водохранилища – там, где расположены Каменское, Плавни и Приморское. Намерения простые – захватить плацдарм, где расположен Степногорск,

– объяснил военный.

Какая ситуация в Запорожье: смотрите карту

Такие действия создают угрозу для восточных и южных окраин областного центра Запорожья и логистических путей, которые ведут из города на восток. Они могут оказаться под огневым воздействием некоторых видов вооружения.

В частности барражирующие боеприпасы типа "Молния", "Ланцет" смогут долетать до окраин Запорожья,

– предупредил спикер.

Какая ситуация в Запорожье: последние новости