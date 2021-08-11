В Запорожье люди пытались создать свой орган власти: их разоблачила СБУ

СБУ разоблачила злоумышленников, которые планировали сформировать псевдогосударственные образования в Мелитополе Запорожской области. Организаторы фейковой "общины" призвали население не признавать украинские органы власти.

Обещали отменить налоги для населения

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление. Они хотели расшатать ситуацию в регионе.

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Злоумышленники даже провели фиктивные "учредительные" сборы и выбрали так называемого "уполномоченного общиной".

Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины,

– рассказали в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли:

печати псевдогосударственного образования;

компьютерную технику,

документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.



В Мелитополе местные жители хотели создать свой орган власти

Все материалы направили на экспертизу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица. На данный момент продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов.