Запорожье, Мариуполь, Лубны – тревога
1 марта 2022 , 08:50Читати новину українською
Источник:Зеркало недели
В Запорожье, Мариуполе и Лубнах тревога. Раздаются звуки сирен, жителям нужно пройти в укрытия.
Украина живет в условиях войны. Поэтому, если слышно сирены, значит, существует воздушная тревога и опасность.
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Жителям нужно взять документы и вещи первой необходимости и пройти в укрытие.
Перед этим следует отключить газ и свет и другие возможные коммуникации. Также следует сказать о тревоге одиноким или немощным соседям, если они есть.
В укрытии нужно сидеть до тех пор, пока не прозвучит следующий сигнал сирены, который означает отбой тревоги.
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