Запорожье могут переименовать: у местных властей – полгода, чтобы этого избежать

Запорожье может получить новое название Просмотреть ее рекомендует Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

По имеющейся информации, Запорожье попало в перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуют переименовать. Этот список составили специалисты-филологи и историки вузов всех регионов Украины.

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Для чего хотят переименовать города

Переименовать населенные пункты, в частности Запорожье, рекомендуют во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Собственно, Запорожье попало в список населенных пунктов, которые "могут не отвечать лексическим нормам украинского языка". Если конкретнее, то они могут относиться к российской имперской политике.

Речь идет о решении №230, изданном 22 июня. Оно содержитВ них указаны населённые пункты, которые комиссия рекомендует переименовать.

В комиссии дали рекомендацию. Они предлагают или обосновать "целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое". Отметим, что комиссия оказывает значительное влияние на смену украинских топонимов. Ее деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины.

Добавим, что комиссия не аргументировала, почему топоним Запорожье попал в перечень. Между тем у местных властей полгода. За это время они должны либо доказать целесообразность названия областного центра, либо внести собственное предложение.

В случае если к рекомендациям не прислушаются, парламент самостоятельно изменит название Запорожья. Таким образом, он будет выполнять решения соответствующей комиссии.

С переименованием Запорожской области сложнее

Процесс переименования Запорожской области будет более сложным. Для этого необходимо будет внести изменения в Конституцию. А для этого необходимо набрать 300 голосов в парламенте.

Заметим, что у нас уже есть прецеденты. Раньше меняли название областного центра, но области – нет. Речь идет о Днепре и Днепропетровской области, а также Кропивницком и Кировоградской области.