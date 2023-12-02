"Муниципальная варта" вместе с ТЦК и полицией будут ходить по домам в Запорожье

В Запорожье "Муниципальная варта" совместно с представителями территориального центра комплектования и полицией будут обходить дома, где живут призывники. Такие меры связаны с мобилизационными действиями.

О проведении соответствующих мероприятий стало известно в докладе о работе коммунального предприятия на 21-й сессии городского совета. К слову, уже сформирована 21-я мобильная группа из представителей "Муниципальной варты", представителей ТЦК и правоохранителей.

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"Основная задача – донести до граждан, что им нужно явиться в ТЦК"

Как пояснил первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк, специальные группы будут работать в разных районах города в нерабочее время. Он сообщил, что в утренние часы "Муниципальная варта" вместе с представителями ТЦК и полиции будет совершать обход с 07:00 до 09:00. Также будет обход в вечернее время – с 17:00 до 19:00.

Власюк отмечает, что такие мобилизационные процессы связаны с тем, чтобы известить военнообязанных явиться по повестке или провести сверку в военкомате. Он также пояснил, что доступ к подъездам должны предоставить главы ОСМД или руководители компаний, обслуживающих многоэтажки.

Основная задача – это донести до тех граждан, которые не явились, что им нужно явиться и пройти медицинское обследование, а также провести сверку в военкоматах,

– заявил Власюк.

Следует отметить, что представители "Муниципальной варты" не будут самостоятельно вручать повестки, ведь согласно действующему законодательству, ее могут вручить только сотрудники ТЦК и СП.

Мобилизированным одесситам выплатят материальную помощь

Одесский городской совет принял решение, что каждому мобилизованному одесситу будут выплачивать единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч гривен. Как объяснил Сергей Братчук, эти выплаты не мотивация, а поддержка военнослужащих.

"Я не думаю, что этот механизм будет каким-то чрезвычайно сложным (и забюрократизированным – 24 Канал). Эти выплаты не являются какой-либо мотивацией (мобилизоваться – 24 Канал), потому что мотивация у нас всех одна: защита государства. Эти выплаты являются поддержкой семьям, кормилец которых находится на фронте", – объяснил Братчук.

К слову, схожий механизм поддержки обсуждают и в Киеве. На днях Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что горсовет должен рассмотреть решение об одноразовых выплатах в размере 30 тысяч гривен для каждого мобилизованного, который станет в защиту Украины с декабря 2023 года.