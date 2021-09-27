На Запорожье мужчина с инвалидностью решил подорваться на гранате
Источник:поліція Запорізької області
В Запорожской области 26 сентября мужчина с инвалидностью решил взорвать гранату "Ф-1" во дворе своего дома. В результате взрыва пострадал только он.
Мужчина находится в тяжелом состоянии
Трагедия случилась около 12:00 в Мелитопольском районе. О взрыве правоохранителям рассказали медики.
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехники. На территории домохозяйства они нашли и изъяли:
- обломки корпуса гранаты,
- рычаг и кольцо с предохранительной чекой,
- подрыватель.
Из-за взрыва правоохранители открыли уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и взрывными устройствами. Причины и обстоятельства инцидента установит досудебное расследование.
По факту взрыва правоохранители открыли уголовное дело
Пострадавшему мужчине 70 лет. У него нет ноги, а также есть диагноз сахарный диабет. В результате взрыва дедушка сильно пострадал. Он испытал:
- многочисленных осколочных ранений,
- травм верхних и нижней конечностей,
- контузии,
- травматическое ранение левого глаза,
- потерю глаза.
Недавно на Запорожье случился похожий инцидент
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