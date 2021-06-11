Выпил бензин и пошел курить: в Запорожье мужчина попал в реанимацию

В Запорожской области госпитализировали мужчину с ожогами. Он случайно выпил бензин и после этого пошел курить.

Мужчину привезли с ожогами I - II степени грудной клетки и живота. Верхние конечности он обжег на 40%.

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Как так получилось

Пострадавшим оказался 28-летний житель села Приморское Васильевского района.

На местном сайте 061.ua со ссылкой на собственные источники указано, что мужчина пришел к своему знакомому и несколько дней с ним пил.

Затем он нашел в доме бутылку с жидкостью. После этого сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить.

Как оказалось, в бутылке был бензин, но мужчина был очень пьян, чтобы понять, что что-то не так.

Что сейчас с мужчиной

Сейчас он находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. В полиции отметили, что сейчас выясняют все детали инцидента.

. Всего за сутки 10 июня 2021 года, в Запорожской области совершили 716 выездов. На суточном дежурстве на территории области находилось 150 бригад экстренной медицинской помощи.