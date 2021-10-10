На Запорожье нашли мертвым некогда одного из богатейших бизнесменов Украины Куценко, – СМИ

В городе Мелитополь Запорожской области нашли мертвым бизнесмена и владельца торговой марки "Молочная река" Евгения Куценко. Об этом сообщили ряд местных СМИ.

Куценко ранее входил во вторую сотню самых богатых людей Украины. Теперь же он якобы покончил с собой. По меньшей мере, так пишут несколько изданий со ссылкой на полицию (например Vgorode или "Факты").

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В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена Евгения Куценко

Евгений Куценко умер на 54 году жизни 8 октября. Об этом написали в нескольких мелитопольских изданиях. Все случилось в Мелитополе Запорожской области, известный бизнесмен якобы покончил с собой.

В "Depo.Запорожье" отметили, что в полиции эту информацию подтвердили.

Также в суточной сводке скорой помощи есть сведения о 53-летнем мужчине, который повесился в Мелитополе на улице 50-летия Победы.

Что известно об умершем Куценко

Евгений Куценко – известный бизнесмен, руководитель "Молочно-жирового комбината "Южный" и владелец торговой марки "Молочная река".

Журнал "Фокус" в 2010 году оценил состояние супругов Евгения и Ольги Куценко в 38 миллионов долларов, разместив их на 137 месте среди 200 самых богатых людей Украины.

Семья некоторое время контролировала большой пищевой концерн "Олком", но после 2013 года, когда начался бракоразводный процесс, бизнес пришлось разделить.

Также в последнее время у мужчины дела шли вроде бы не очень хорошо, как написали в "РИА Мелитополь". Работников завода Куценко якобы начали увольнять, а само предприятие оказалось на грани закрытия.

в 2014 году уже были разговоры о попытке самоубийства со стороны Куценко на фоне проблем в бизнесе. Но мужчина тогда заявлял, что случайно выстрелил себе в голову из травмата.

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