На Запорожье нашли мертвым некогда одного из богатейших бизнесменов Украины Куценко, – СМИ
Источник:24 канал
В городе Мелитополь Запорожской области нашли мертвым бизнесмена и владельца торговой марки "Молочная река" Евгения Куценко. Об этом сообщили ряд местных СМИ.
Куценко ранее входил во вторую сотню самых богатых людей Украины. Теперь же он якобы покончил с собой. По меньшей мере, так пишут несколько изданий со ссылкой на полицию (например Vgorode или "Факты").
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В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена Евгения Куценко
Евгений Куценко умер на 54 году жизни 8 октября. Об этом написали в нескольких мелитопольских изданиях. Все случилось в Мелитополе Запорожской области, известный бизнесмен якобы покончил с собой.
- В "Depo.Запорожье" отметили, что в полиции эту информацию подтвердили.
- Также в суточной сводке скорой помощи есть сведения о 53-летнем мужчине, который повесился в Мелитополе на улице 50-летия Победы.
Что известно об умершем Куценко
Евгений Куценко – известный бизнесмен, руководитель "Молочно-жирового комбината "Южный" и владелец торговой марки "Молочная река".
- Журнал "Фокус" в 2010 году оценил состояние супругов Евгения и Ольги Куценко в 38 миллионов долларов, разместив их на 137 месте среди 200 самых богатых людей Украины.
- Семья некоторое время контролировала большой пищевой концерн "Олком", но после 2013 года, когда начался бракоразводный процесс, бизнес пришлось разделить.
Также в последнее время у мужчины дела шли вроде бы не очень хорошо, как написали в "РИА Мелитополь". Работников завода Куценко якобы начали увольнять, а само предприятие оказалось на грани закрытия.Обратите внимание: в 2014 году уже были разговоры о попытке самоубийства со стороны Куценко на фоне проблем в бизнесе. Но мужчина тогда заявлял, что случайно выстрелил себе в голову из травмата.
Стоит напомнить
- В центре Черкасс 22 сентября неизвестный расстрелял местного бизнесмена Михаила Козлова.
- А 8 октября в Киеве по не до конца выясненных обстоятельствах умер народный депутат Антон Поляков.