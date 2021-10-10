Куценко раніше входив до другої сотні найбагатших людей України. Тепер же він начебто вкоротив собі віку. Щонайменше, так пишуть кілька видань із посиланням на поліцію (як-от Vgorode або "Факти").
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У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена Євгена Куценка
Євген Куценко помер на 54 році життя 8 жовтня. Про це написали у кількох мелітопольських виданнях. Все сталося у Мелітополі Запорізької області, відомий бізнесмен начебто вкоротив собі віку.
- У "Depo.Запорожье" зазначили, що в поліції цю інформацію підтвердили.
- Також у добовому зведенні швидкої допомоги є відомості про 53-річного чоловіка, який повісився у Мелітополі на вулиці 50-річчя Перемоги.
Що відомо про померлого Куценка
Євген Куценко – відомий бізнесмен, керівник "Молочно-жирового комбінату "Південний" і власник торгової марки "Молочна ріка".
- Журнал "Фокус" у 2010 році оцінив статки подружжя Євгена та Ольги Куценків у 38 мільйонів доларів, розмістивши їх на 137 місці серед 200 найбагатших людей України.
- Родина якийсь час контролювала великий харчовий концерн "Олком", але після 2013 року, коли почався процес розлучення, бізнес довелося розділити.
Також останнім часом у чоловіка справи йшли начебто не дуже добре, як написали у "РИА Мелитополь". Працівників заводу Куценко нібито почали звільняти, а саме підприємство опинилося на межі закриття.
Варто нагадати:
- У центрі Черкас 22 вересня невідомий розстріляв місцевого бізнесмена Михайла Козлова.
- А 8 жовтня у Києві за не до кінця з'ясованих обставин помер народний депутат Антон Поляков.