Запорожье не будут переименовывать: Национальная комиссия обновила свои рекомендации

Рекомендация Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию Запорожья вызвала бурную дискуссию в обществе. Как результат – от этой идеи комиссия отказалась.

Об этом свидетельствует обновленный перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам украинского языка. Его опубликовали в пятницу, 30 июня.

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Запорожье не будут переименовывать

Сокращение списка Национальная комиссия по стандартам государственного языка объяснила тем, что предварительный перечень взбудоражил страсти в обществе, поэтому Запорожье и другие населенные пункты исчезли из перечня для того, чтобы прекратить их.

В то же время в комиссии отмечают, что их рекомендации были направлены на то, чтобы состоялся диалог, с участием представителей местных властей, ученых-филологов, историков и краеведов.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка считает, что обнародованный ранее Перечень был сформирован в соответствии с буквой и духом Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" и побуждал к диалогу, участниками которого должны были стать представители территориальных общин, ученые-филологи, историки, краеведы, а результатом которого должно стать лишение украинской топонимной среды последствий колониального прошлого,

– говорится в сообщении.

Таким образом, дискуссия о переименовании Запорожья может считаться завершенной – названия города не будут менять.

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