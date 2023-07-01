Запорожье не будут переименовывать: Национальная комиссия обновила свои рекомендации
Рекомендация Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию Запорожья вызвала бурную дискуссию в обществе. Как результат – от этой идеи комиссия отказалась.
Об этом свидетельствует обновленный перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам украинского языка. Его опубликовали в пятницу, 30 июня.
Обратите внимание Министр Лисовой остро отреагировал на предложение переименовать Запорожье
Запорожье не будут переименовывать
Сокращение списка Национальная комиссия по стандартам государственного языка объяснила тем, что предварительный перечень взбудоражил страсти в обществе, поэтому Запорожье и другие населенные пункты исчезли из перечня для того, чтобы прекратить их.
В то же время в комиссии отмечают, что их рекомендации были направлены на то, чтобы состоялся диалог, с участием представителей местных властей, ученых-филологов, историков и краеведов.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка считает, что обнародованный ранее Перечень был сформирован в соответствии с буквой и духом Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" и побуждал к диалогу, участниками которого должны были стать представители территориальных общин, ученые-филологи, историки, краеведы, а результатом которого должно стать лишение украинской топонимной среды последствий колониального прошлого,
– говорится в сообщении.
Таким образом, дискуссия о переименовании Запорожья может считаться завершенной – названия города не будут менять.
Идея о переименовании Запорожья разбудила скандал
- 22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка опубликовала перечень из 1 400 населенных пунктов, названия которых предлагали изменить для выполнения закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
- Среди предложенных больше резонанса вызвали Запорожье и Бровары Киевской области.
- Многие украинцы негативно высказались по поводу переименования Запорожья. Стоит отметить, что местные власти проводили опрос в сети по поводу того, как должен называться город – Запоріжжя или Запорожжя.
- Известный языковед Александр Авраменко объяснил, что переименовать населенный пункт можно тогда, когда докажут целесообразность и научно обосновают такое решение. По его словам, Бровары действительно стоит переименовать в Бровари, но Запорожье – удельно украинское название.
- Министр образования Оксен Лисовой подверг критике результаты работы Национальной комиссии. Он не только призвал отказаться от идеи переименования Запорожья, но и отметил, что комиссия предложила к переименованию ряд населенных пунктов только из-за корней "красн" или "червн", которые обычно считают присущими советским топонимам. Однако, например, поселок Красное на Львовщине не назван так во времена советской оккупации, а называется с XV века.