оккупанты нанесли удар по Запорожью: ракета попала в объект инфраструктуры, есть пострадавший

россияне ударили по окрестностям одного из районов города в Запорожской области – зафиксировано два "прилета".

россияне ракетами обстреляли Запорожье

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что взрывы прогремели во время воздушной тревоги.

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Сегодня около 3.30 утра, во время воздушной тревоги, враг ударил по окрестностям одного из районов города. Зафиксировано два "прилета",

– сообщил Анатолий Куртев.

Разрушения претерпела многоэтажка и несколько частных домов.

Чиновник призвал горожан не игнорировать уведомления о воздушной опасности и обязательно идти в безопасные места.

Последствия обстрела

Александр Старух – глава Запорожской ОВА сообщил, что одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вильноандреевка. Пострадавших нет.

Ракетный обстрел был совершен по объекту инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета,

– отметил Александр Старух.

В результате обстрела Заводского района пострадавший получил ранения от осколков стекла. По данным ОВА, он находится в удовлетворительном состоянии.

Хронология атаки россиян этой ночью:

Около 4 часов ночи оккупант нанес удар по складам агрофирмы в Тернуватской общине. Пострадавших нет.

В 02:10 было обстреляно село Новоивановка Камышевской общины. Пострадавших нет. Разрушениям подверглись жилые дома. Разрушено зернохранилище.

Враг продолжает цинично уничтожать объекты гражданской инфраструктуры области, выдавая их за военные цели,

– подчеркнул Старух.



оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в селе Запорожье / Фото Запорожская ОВА



Последствия обстрела / Фото Запорожская ОВА



В результате обстрела повреждено зернохранилище / Фото Запорожская ОВА

Главное о ситуации в Запорожье

Запорожская область частично находится под российской оккупацией. К началу июня регион был захвачен почти на 60%.

Заметим, что под контролем оккупантов находится и Запорожская АЭС – кроме ядерного шантажа, враг использует Запорожскую АЭС для атаки по подконтрольным Украине территориям. Это тоже, конечно, делают намеренно, потому что понимают, что ВСУ не смогут стрелять в ответ. АЭС стала для оккупантов своеобразным щитом.

В Запорожье россияне стягивают технику и усиливают личный состав. Так, в конце июля в Запорожье прибыли более 60 "бурятских казаков".

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