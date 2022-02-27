В Запорожье объявили воздушную тревогу: немедленно в укрытие
27 февраля 2022 , 07:01Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Анатолия Куртева
Утром 27 февраля в Запорожье объявили воздушную тревогу. Всем жителям города следует срочно спрятаться в укрытиях.
Сирены в городе начали звучать 27 февраля около 6:55. Об этом сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.
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