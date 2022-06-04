На Запорожье оккупанты обстреляли из РСЗО Гуляйполе: какая ситуация в области

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинские города и села. В Запорожской области они обстреляли из РСЗО Гуляйполе и населенные пункты вблизи него.

В Запорожской области 3 июня враг активных боевых действий не производил. Но отличился обстрелами с помощью ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Хотя были зафиксированы случаи со стороны русских оккупантов вступать в боевые столкновения силами отдельных подразделений. Но добиться успеха в этом захватчиках не удалось.

Оккупанты могут установить контроль над Луганщиной в течение двух недель, – разведка

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.

Обстрел Гуляйполя из РСЗО

Российские заброды продолжают цинично нарушать нормы права войны. В частности, 3 июня они произвели обстрел из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам города Гуляйполе.

Также из артиллерии были обстреляны села Преображенка и Успеновка.

В результате российских артиллерийских ударов было повреждено около одиннадцати домов и два магазина.

Кроме этого, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Млиновка, Затишье, Малая Токмачка, Полтавка, Новополь, Ольговское, Времовка, Зеленый Гай, Гуляйпольское, Червоное, Гуляйполе, Орехов , Малые Щербаки и Волшебное. Нанес авиационный удар в районе Каменское.

Оккупанты ищут коллаборантов среди украинцев для диверсий

По имеющейся информации, командование оккупационных войск проводит мероприятия по активизации разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности. С этой целью производится набор и подготовка соответствующих специалистов. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям временно занятых областей, хорошо владеющих украинским языком.

Смотрите видео о деталях взрыва в порту Бердянска