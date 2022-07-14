Голословные обещания: на Запорожье оккупанты собрали фермеров, чтобы рассказать о краже урожая

Российские захватчики на Юге Украины оказались в достаточно интересной ситуации, потому что кремль решил фактически красть весь украинский урожай на временно оккупированных территориях. В то же время оккупанты не могут выполнить задание своего фюрера без сотрудничества с фермерами.

По данным источников 24 канала в разведке, действия оккупантов по отношению к аграриям в Херсонской области очень противоречивы. Потому что россияне с самого захвата региона сразу начали разворовывать технику и уничтожать элеваторы. Уже через несколько дней после этого захватчики потребовали от селян, чтобы те начинали посевную.

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Поняв, что в кремле действительно планируют задержаться на Юге и разграбить как старый урожай, так и новый, россияне начали уговаривать аграриев к сотрудничеству, давить на них и обещать золотые горы. Конечно, никаких серьезных доходов никто из фермеров не получил, потому что урожай захватчики забирали фактически принудительно. Платили же за него лишь копейки, которые позволили бы не прогореть окончательно.

Осенью обещают дешевое горючее, семена и удобрения

Тотальные ограбления, дефицит топлива, нежелание сотрудничать с оккупантами, а также задержание начала посевной весной 2022 года привели к тому, что в Запорожской и Херсонской областях за все время обработали лишь немногим более трети полей. Так что и урожая в этом году будет не так и много.

Все зерновые, собранные еще в 2021, захватчики продолжают активно вывозить через Крым в Россию и морским путем на продажу под видом "российской продукции". При этом кремль получает сверхприбыли, потому что скупает урожай за бесценок, а торгует им по немалым рыночным ценам.

Конечно, такая ситуация очень не нравится никому из аграриев, кроме тех, кто ждал прихода России и согласился на сотрудничество с оккупантами. Такие люди получили в пользование чужую землю и технику.

Некоторых коллаборантов россияне назначили на ответственные "должности" на предприятия, связанные с аграрной промышленностью.

Из-за всех этих нюансов, что вполне понятно, оккупацией части южных регионов крайне возмущены почти все фермеры. Потому что их бизнес находится на грани банкротства, а россияне совсем не позволяют не только заработать, но и вообще выдать зарплаты сотрудникам, уплатить налоги и работать дальше.

Поскольку среди аграриев царят пессимистические настроения, а захватчики реально планируют удержать регион и в дальнейшем его грабить, российские военные и спецслужбы провели в Запорожской области собрание фермеров.

Представители путинской орды рассказали селянам, что им "надо подождать хорошую жизнь", а развитие якобы начнется во время посевной осенью. Орки наобещали всем поставки дизельного топлива и удобрений по очень низкой цене.

Все надеются на деоккупацию

Аграрии на обещания российских захватчиков отреагировали совершенно по-разному. Некоторые поверили в аргументы оккупантов, ведь в их словах о заинтересованности в дальнейшей краже урожая есть логика. Впрочем, в том, что Россия не будет выкупать зерновые за их реальную стоимость, никто не сомневается.

В целом фермеры очень надеются, что им удастся сохранить бизнес и пережить оккупацию. Ведь удержаться на плаву в случае затяжного контроля россии на украинской земле им в большинстве своем не удастся. Тех фермеров, которые поверили в то, что им удастся зарабатывать под российской пяткой, очень мало. Потому что захватчикам никто не верит. Тем более, после многочисленных пыток, убийств и мародерства, которые принесли с собой путинские ордынцы.