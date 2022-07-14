За даними джерел 24 каналу в розвідці, дії окупантів по відношенню до аграріїв на Херсонщині є дуже суперечливими. Бо росіяни з самого захоплення регіону одразу почали розкрадати техніку та нищити елеватори. Вже через кілька днів після цього загарбники почали вимагати від селян, аби ті починали посівну.

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Зрозумівши, що у кремлі насправді планують затриматися на Півдні та розграбувати як старий врожай, так і новий, росіяни почали вмовляти аграріїв до співпраці, тиснути на них та обіцяти золоті гори. Звісно ж, ніяких серйозних прибутків ніхто з фермерів не отримав, бо врожай загарбники забирали фактично примусово. Платять за нього лише копійки, які дають фермерам змогу не прогоріти остаточно.

Восени обіцяють дешеве пальне, насіння та добрива

Тотальні пограбування, дефіцит палива, небажання співпрацювати з окупантами, а також затримання початку посівної навесні 2022 року призвели до того, що на Запоріжжі та Херсонщині за весь час обробили лише трошки більше третини полів. Тож і врожаю цьогоріч буде не так і багато.

Всі зернові, які були зібрані ще у 2021, загарбники продовжують активно вивозити через Крим до росії та морським шляхом на продаж під виглядом "російської продукції". При цьому кремль отримує надприбутки, бо скуповує врожай за безцінь, а торгує ним за чималими ринковими цінами.

Звісно, така ситуація дуже не подобається нікому з аграріїв, окрім тих, хто чекав на прихід Росії та погодився до співпраці з окупантами. Такі люди отримали у користування чужу землю та подекуди техніку.

Деяких колаборантів росіяни призначили на відповідальні "посади" на підприємства, пов'язані з аграрною промисловістю.

Через всі ці нюанси, що цілком зрозуміло, окупацією частини південних регіонів вкрай обурені майже всі фермери. Бо їх бізнес перебуває на межі банкрутства, а росіяни зовсім не дають змоги не те що заробити, а й взагалі видати зарплати співробітникам, сплатити податки та працювати далі.

Оскільки ж серед аграріїв панують песиместічні настрої, а загарбники реально планують втримати регіон та надалі його грабувати, російські військові та спецслужбісти провели на Запоріжжі збори фермерів.

Представники путінської орди розповіли селянам, що їм "треба почекати гарного життя", а розвиток нібито почнеться під час посівної восени. Орки наобіцяли всім постачання дизельного пального та добрив за вкрай низькою ціною.

Всі сподіваються на деокупацію

Аграрії на обіцянки російських загарбників відреагували геть по-різному. Дехто повірив в аргументи окупантів, адже у їх словах про зацікавленість у подальшій крадіжці врожаю є логіка. Втім, у тому, що росія не буде викуповувати зернові за їх реальну вартість, ніхто не сумнівається.

Загалом фермери дуже сподіваються на те, що їм вдасться зберегти бізнес та пережити окупацію. Адже втриматися на плаву у разі затяжного контролю росії на українській землі їм здебільшого не вдасться. Тих фермерів, які повірили у те, що їм вдасться заробляти під російською п'ятою, дуже й дуже мало. Бо загарбникам ніхто не вірить. Тим паче, після численних катувань, вбивств та мародерства, які принесли з собою путінські ординці.