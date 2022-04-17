На Запорожье оккупанты зарисовывают буквы Z на технике и устанавливают украинские флаги

Продолжаются пятьдесят третьи сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты готовят провокации в Запорожской области.

Об этом 17 апреля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что на Южнобугском направлении россияне пытаются всеми усилиями удержать захваченные территории.

К теме В Кирилловку заехала колонна вражеской техники, – журналист о ситуации на Запорожье

"Вблизи населенного пункта Васильевка Запорожской области противник, вероятно для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", – рассказали в Генштабе.

Что захватчики делают на оккупированных землях

Русские исчерпывают человеческий ресурс в войне. Из-за этого они мобилизуют мужчин с временно оккупированных территорий. В частности, принудительно в армию России забирают жителей Изюма.

Обратите внимание – что происходит в регионах Украины: смотрите видео