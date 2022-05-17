На Запорожье россияне ведут разведку, наращивают инженерные позиции и палят по городам и селам.
Источник:Силы обороны Запорожского края
Несмотря на то, что враг не вел особо активные боевые действия на позициях ВСУ на Запорожском направлении, все же российские оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны.
За прошедшие сутки, 16 мая, захватчики по артиллерии и реактивным системам атаковали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Мала Токмачка и Новоандреевка. Кроме этого, от авиационного удара оккупантов пострадала Малиновка, сообщают Силы обороны Запорожского края.
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Разведка с помощью БПЛА и обстрел позиций ВСУ
Чтобы улучшить свое тактическое положение, россияне с применением беспилотных летательных аппаратов проводили разведку. Основные свои силы в Запорожье враг сосредоточивает на направлениях Гуляйполя, Малиновки, Великой Новоселки Донецкой области.
Также Силы обороны сообщили, что враг продолжает наращивать инженерное оборудование занятых позиций, перегруппировать войска, а также пытается улучшить организацию логистического обеспечения.
За прошедшие сутки российские войска обстреливали позиции ВСУ на Запорожье из танков, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В то же время ВСУ ведут маневренную оборону и наносят контрудара оккупантам.
Атаки городов и сел
Территории, которые враг не может взять под свой контроль, подвергаются мощным обстрелам. В частности, вчера оккупанты атаковали село Верхняя Терса, Пологовского района. Из-за артиллерийских и ракетных ударов захватчики частично разрушили 7 частных домов. Информация о пострадавших пока еще уточняется.
Кроме Верхней Терсы, оккупанты снова атаковали городам Орехов и Гуляйполе, которые часто подвергаются вражеским обстрелам.
Эти артиллерийские удары повредили 4 жилых дома местных жителей, хозяйственные постройки, гараж и помещения автотранспортного хозяйства.
Оккупанты терпят потери в Запорожье
Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают давать отпор оккупантам и сдерживать врага. В ответ на вооруженную агрессию против Украины и ее народа враг терпит потери в живой силе и технике.
В течение 16 мая на Запорожском направлении было ликвидировано 20 оккупантов, еще более 30 получили ранения. Кроме этого, Россия потеряла 5 танков, 1 самоходную артиллерийскую установку, 5 боевых бронированных машин, 8 единиц автотехники и 3 миномета.
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