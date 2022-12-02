Каждый день на Запорожье у оккупантов взрывы, в Пологах врагу устроили настоящий ад, – Федоров
В Запорожской области у врагов взрывы раздаются едва ли не каждый день. Так что российским оккупантам уже совсем некомфортно в регионе.
Соответствующую информацию рассказал утром 2 декабря в эфире телемарафона "Единые новости" Иван Федоров. Чиновник также объяснил, что неутешительная ситуация для врагов как в Мелитополе, так и по всей Запорожской линии фронта.
Заметьте Россияне не могут защищать всю линию фронта в Запорожской области: в ISW объяснили движение оккупантов
Почему на Запорожье для оккупантов сплошной ад
Настоящий ад у них (россиян – 24 канал) в городе Пологи и в окрестностях. И разрушен их штаб там, где они находились – в селении Мирном, и школа, в которой они образовали себе казармы в селении Ясное,
– рассказал Иван Федоров.
Добавил, что только по предварительным официальным данным нашего Генштаба, в последние дни ВСУ уничтожили и ранили более 1200 оккупантов. Такое количество потерь врагов из-за того, что россияне избрали Мелитополь как свой логистический и административный штаб.
Мэр города рассказал, что очевидцы видели как оккупанты ночью против 2 декабря запускали ракеты из Мелитополя по Запорожью.
"Итак, наши Вооруженные Силы, наши силы сопротивления делают все, что врагам было некомфортно на нашей территории", – заявил Федоров.
У оккупантов на Запорожье суета
Иван Федоров рассказал, что оккупанты в Запорожье суетятся. Они ведь:
- вывозили из больницы в Пологах раненых, затем демонстративно оттуда выезжали, впоследствии возвращались;
- демонстративно начали перепись населения в поселке Михайловка и селе Бурчак для того, чтобы вроде бы готовиться к эвакуации.
Однако мэр Мелитополя отметил, что доверять врагу не стоит, а освободить оккупированные территории нам могут помочь только Вооруженные Силы Украины.
Что произошло в Пологах
Местное издание "Риа-Мелитополь" написало, что 30 ноября в здании больницы в Пологах был "хлопок". После него враги вывезли из помещения боекомплект, который держали прямо в больнице, а также уцелевшее оборудование.
Ювелирный прилет по расположению противника – результат слаженной работы подразделения "Бандерлоги", разведки ССО и артиллерии ВСУ,
– говорится в сообщении.
Также издание напомнило, что по наведению той же разведгруппы в Пологах уничтожили установку радиоэлектронной борьбы.Обратите внимание! Иван Федоров рассказал, что все больницы на периферии – в Токмаке, Молочанске, Веселом, Михайловке – превратились в госпитали оккупантов. Там враги пытаются лечить тысячи своих раненых. Гражданским же оказывают помощь только в Мелитопольской больнице скорой медицинской помощи.
Что произошло в Пологах: смотрите видео
Следует заметить, что Генштаб ВСУ заявил, что российские захватчики выводят часть своих подразделений из Полог на Запорожском направлении.
Пологи ориентировочно в 100 километрах от Запорожья: смотрите карту
Что происходит на Запорожье
- 1 декабря российские захватчики вывозили из больницы в Пологах все, что там уцелело. Кроме того, возле города были слышны автоматные и пулеметные очереди.
- Руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко рассказал, что действия россиян на Запорожье очень напоминают события, происходившие на правобережье Херсонской области.
- В Генштабе ВСУ также рассказали, что оккупанты вывели или выводят свои силы из Пологов, Михайловки и Инженерного на Запорожье.
- По данным ISW, вероятно, уход с критической позиции в Пологах (там есть критическая развязка дорог) может свидетельствовать о том, что Россия не может защищать всю линию фронта в Запорожской области и выбирает, где сосредоточить силы.
- Однако враги также могут переориентировать группировку в Запорожской области и вернуть туда другие силы. Ведь у оккупантов есть резервы во временно оккупированном Крыму.
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