Гауляйтера на Запорожье взорвали в собственном авто: шансов выжить не было

В Михайловке на Запорожье неизвестные ликвидировали местного гауляйтера ивана сушко. Раньше мужчина работал свадебным тамадой, а затем ушел в коллаборанты.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, иван сушко взорвался 24 августа в 8:00. Взрывное устройство установили на дно автомобиля у места, где сидит водитель. Шансов выжить у коллаборанта не было.

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Работал тамадой, а затем стал коллаборантом

До полномасштабного вторжения сушко жил вполне спокойной жизнью. Он работал тамадой и веселил гостей на свадьбах. Но позже решил сотрудничать с оккупантами. Как отмечает корреспондент, еще раньше сушко служил в десанте.

Чего-то ему не хватало, и он пошел в коллаборанты. Он служил в десанте (ВДВ) и, по-видимому, набрался там глупых военно-патриотических идей российского толка, потому и поперся в коллаборанты. Больше его нет,

– рассказывает корреспондент.

Местные коллаборанты взбесились из-за уничтожения сушко. Мелитопольский гауляйтер Евгений Балицкий вообще сказал, что причастные к этой ситуации будут отвечать в Гааге. Вероятно, он забыл, что на трибунал поедет "его работодатель путин вместе с шойгу и другими нарышкинами".

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Напомним, 20 августа неизвестные попытались уничтожить мариупольского гауляйтера константина иващенко. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, пока получилось не очень удачно. Но это только начало. Сейчас мариупольские коллаборанты серьезно напуганы.