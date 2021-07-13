Наехал на женщину: в Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на более 100 тысяч гривен
Источник:Государственный реестр судебных решений
Шевченковский районный суд Запорожья признал виновным водителя электросамоката в наезде на человека во время движения. С обвиняемого взыскали компенсацию в размере 127 тысяч гривен.
Запорожский суд привлек к ответственности человека, который на электросамокате наехал на женщину.
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Детали инцидента с электросамокатом
Согласно данным следствия, женщина двигалась пешеходным тротуаром, когда на нее наехал водитель электросамоката. В результате пешеход получила травмы средней тяжести.
При рассмотрении дела Шевченковский районный суд Запорожья признал электросамокат транспортным средством, которое применяется для перевозки людей и оборудованное специальными механизмами.
Виновника наезда оштрафовали
Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы, однако с освобождением от его отбывания.
Кроме того, суд постановил гражданский иск о взыскании с него:
- 102 тысячи гривен материального ущерба;
- 23 тысячи гривен морального ущерба;
- 2 тысячи гривен расходов на юридическую помощь.