Наехал на женщину: в Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на более 100 тысяч гривен

Шевченковский районный суд Запорожья признал виновным водителя электросамоката в наезде на человека во время движения. С обвиняемого взыскали компенсацию в размере 127 тысяч гривен.

Запорожский суд привлек к ответственности человека, который на электросамокате наехал на женщину.

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Детали инцидента с электросамокатом

Согласно данным следствия, женщина двигалась пешеходным тротуаром, когда на нее наехал водитель электросамоката. В результате пешеход получила травмы средней тяжести.

При рассмотрении дела Шевченковский районный суд Запорожья признал электросамокат транспортным средством, которое применяется для перевозки людей и оборудованное специальными механизмами.

Виновника наезда оштрафовали

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы, однако с освобождением от его отбывания.

Кроме того, суд постановил гражданский иск о взыскании с него:

102 тысячи гривен материального ущерба;

23 тысячи гривен морального ущерба;

2 тысячи гривен расходов на юридическую помощь.