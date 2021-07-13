Запорізький суд притягнув до відповідальності чоловіка, який на електросамокаті наїхав на жінку.

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Деталі інциденту з електросамокатом

Згідно з даними слідства, жінка рухалась пішохідним тротуаром, коли на неї наїхав водій електросамоката. У результаті пішохідка отримала травми середньої тяжкості.

Під час розгляду справи Шевченківський районний суд Запоріжжя визнав електросамокат транспортним засобом, який застосовується для перевезення людей та обладнаний спеціальними механізмами.

Винуватця наїзду оштрафували

Обвинуваченому призначили покарання у вигляді позбавлення волі, однак зі звільненням від його відбуття.

Крім того, суд ухвалив цивільний позов щодо стягнення з нього:

102 тисячі гривень матеріальної шкоди;

23 тисячі гривень моральної шкоди;

2 тисячі гривень витрат на правничу допомогу.

Зверніть увагу! У київській багатоповерхівці 12 липня сталася пожежа, яку спричинив електросамокат. Інцидент стався, коли власник транспорту заряджав прилад. У результаті чоловік постраждав, його госпіталізували з опіками рук та обличчя.