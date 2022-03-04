На Запорожье враг наступает, но оставляет технику и сдается в плен
4 марта 2022 , 10:28Читати новину українською
Источник:телеграм Александра Старуха
Русские войска перегруппировались и продолжают наступление на Запорожье. Сейчас на этом направлении очень горячо.
Ситуация на Запорожье
Оккупанты ввели части оперативных резервов. Они активно применяют реактивные системы залпового огня, тяжелую систему вооружения ТОС-1А "Солнцепек" и танки.
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На какие населенные пункты наступают оккупанты
- Андреевка,
- Камыш Заря,
- Черниговка,
- Роды.
Личный состав группировки войск "Юг" ведет оборонительную операцию. Наши военные наносят огневое поражение противнику всеми возможными средствами, в частности применяют штурмовую и армейскую авиацию.
Противник несет потери, а демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику.
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