На Запорожье ВСУ уничтожили сразу три российских "Града" и ранили много оккупантов

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей Запорожья. Впрочем, избежать ответственности оккупантам не удастся. Украинские воины умело уничтожают захватчиков и технику. В Михайловке оккупантам пришлось "эвакуировать" около 70 раненых бойцов.

Так, во временно оккупированном поселке Михайловка украинские защитники уничтожили сразу 3 реактивные системы залпового огня. Более того, оккупантам срочно пришлось эвакуировать раненых.

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Украинские военные "затрехсотили" еще около сотни захватчиков в Запорожье

В Запорожье бойцы Путина потеряли еще 3 системы БМ-21 "Град". Также 22 октября им пришлось эвакуировать в районе Михайловки около 70 раненых военных. Это подтвердили в Генштабе ВСУ.

Кстати, 23 октября в районе Энергодара украинские защитники уничтожили 4 гаубицы, 3 грузовика с боеприпасами, 2 РСЗО "Ураган" вместе с боевыми расчетами. По данным Федорова , наши воины ликвидировали около 50 захватчиков, а еще около 40 оккупантов получили ранения.

В поселок возле Мелитополя в полночь завезли "хлопок", - мэр

В полночь 23 октября в пригороде Мелитополя расцвел "хлопок". Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр.

Иван Федоров отметил, что взрывы прогремели в поселке Мирное. Потери врага уже уточняются и вскоре сообщат об этом украинцам.

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Оккупанты продолжают терроризировать Запорожье: последние новости

Российские захватчики вывозят маленьких жителей Запорожья в лагеря. Детей перемещают в временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.

В частности, несовершеннолетних жителей Энергодара уже должны были вернуть домой. Впрочем, оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи. Мэр Дмитрий Орлов отметил, что фактически маленькие украинцы стали заложниками российских террористов .

. Также 23 октября армия Путина в очередной раз обстреляла Запорожье из С-300 . На месте ударов также обнаружили обломки иранских дронов-камикадзе. Один из них повредил общественное здание. Также три ракеты попали в частные дома и помещение школы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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