В Запорожье взяли под стражу "Принца" из санкционного списка СНБО

В Запорожье 26 мая суд взял под стражу "вора в законе" по прозвищу "Принц". Ранее злоумышленник попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны.

Злоумышленника подозревают в незаконном обороте наркотиков и противоправном обращении с оружием. Суд взял его под стражу на 60 суток.

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"Вор в законе", который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием. В зале суда его взяли под стражу сроком на 60 суток,

– говорится в сообщении.



Суд взял под стражу вора в законе

Что известно о "Принце" "Принц", настоящее имя которого Паата Чхартишвили, контролировал криминалитет Запорожья, Кривого Рога и всей территории до Бердянска. В основном он занимался "откатами" с местных заводов, откуда добывают ценные металлы, и "крышевал" местных бизнесменов. Родом преступник из Тбилиси. Криминальный мир "короновал" его в 1990 году.

Источник: сайт Кривого Рога

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