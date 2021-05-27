В Запорожье взяли под стражу "Принца" из санкционного списка СНБО

В Запорожье 26 мая суд взял под стражу "вора в законе" по прозвищу "Принц". Ранее злоумышленник попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны.
Злоумышленника подозревают в незаконном обороте наркотиков и противоправном обращении с оружием. Суд взял его под стражу на 60 суток.
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"Вор в законе", который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием. В зале суда его взяли под стражу сроком на 60 суток,
– говорится в сообщении.
Суд взял под стражу вора в законе
Что известно о "Принце"
"Принц", настоящее имя которого Паата Чхартишвили, контролировал криминалитет Запорожья, Кривого Рога и всей территории до Бердянска. В основном он занимался "откатами" с местных заводов, откуда добывают ценные металлы, и "крышевал" местных бизнесменов.
Родом преступник из Тбилиси. Криминальный мир "короновал" его в 1990 году.
Источник: сайт Кривого Рога
Санкции СНБО против криминальных авторитетов и "воров в законе"
- 14 мая 2021 года СНБО ввел ограничения против более 650 "воров в законе" и криминальных авторитетов.
- 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие это решение.
- В санкционном списке оказались главари боевиков на Донбассе, представители оккупационных властей Крыма и российские СМИ.
- Полиция задержала 2 самых влиятельных "воров в законе" в Украине – "Умку" и "Лашу Сван". Они контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях, а также в части Западного региона.
- 23 мая "Вора в законе" по прозвищу Зюзя выдворили из Украины.
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