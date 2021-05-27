Зловмисника підозрюють у незаконному обігу наркотиків та протиправному поводженні зі зброєю. Суд взяв його під варту на 60 діб.
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"Злодій у законі", який перебуває у санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю. У залі суду його взяли під варту терміном на 60 діб,
– мовиться у повідомленні.
Суд взяв під варту злодія у законі
Що відомо про "Принца""Принц", справжнє ім'я якого Паата Чхартишвілі, контролював криміналітет Запоріжжя, Кривого Рогу та усією території до Бердянська. В основному він займався "відкатами" з місцевих заводів, звідки добувають цінні метали, та "кришував" місцевих бізнесменів.
Родом злочинець з Тбілісі. Кримінальний світ "коронував" його у 1990 році.
Джерело: сайт Кривого Рогу
Санкції РНБО проти кримінальних авторитетів та "злодіїв у законі"
- 14 травня 2021 року РНБО ввела обмеження проти понад 650 "злодіїв у законі" та кримінальних авторитетів.
- 21 травня президент Володимир Зеленський ввів у дію це рішення.
- У санкційному списку опинилися ватажки бойовиків на Донбасі, представники окупаційної влади Криму та російські ЗМІ.
- Поліція затримала 2 найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні – "Умку" та "Лашу Сван". Вони контролювали криміналітет у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також в частині Західного регіону.
- 23 травня "Злодія у законі" на прізвисько Зюзя видворили з України.
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