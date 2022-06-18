В Запорожье зафиксировали увеличение колонн техники россиян и новые фортификационные сооружения

Украинские защитники продолжают отвоевывать наши земли. Так, в Запорожской области ВСУ отодвигают линию столкновения. В то же время оккупанты начали перемещаться и увеличили количество техники в регионе.

Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, началось движение российских военных в оккупированных территориях в Запорожье.

Обгоревшие и окровавленные: в Херсон тела кафиров свозят камазами

Он говорит, что кафиры начали перемещаться. в частности, сообщают, что из Крыма они привлекли поезд , имеющий 9 крытых вагонов с боеприпасами и цистернами с топливом.

Движется вражеская техника возле Васильевки и Мелитополя, между городами ездят грузовики и камазы с грузом. Разведка пишет, что за час может проехать 10 – 20 автомобилей. Неизвестно, что там, может быть, солдаты, возможно боеприпасы,

– предполагает корреспондент.

Также из оккупированного Крыма в Мелитополь следует несколько автомобильных колонн, в том числе и автоцистерны, грузовики и военная техника. "Видимо, подтягивают резервы", – считает журналист.

В районе Конского Раздора на Запорожье кафиры копают фортификационные сооружения . Туда также подверглась тяжелая техника, в том числе около 30 единиц техники с российскими военными.

"Но пока сложно сказать, готовятся кафиры к наступлению или обороне", - добавил корреспондент.

Ситуация в Запорожье

Накануне местные власти Запорожья сообщили, что на этом направлении по всей линии фронта проходят периодические артиллерийские и минометные дуэли.

Наши воины продолжают уничтожать живую силу и технику противника . За прошедшие сутки, 17 июня, защитники ликвидировали в Запорожье 16 оккупантов, еще 18 – ранили. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский танк, "Град", противотанковую пушку, две боевые бронированные машины, два миномета и т.д.

. За прошедшие сутки, 17 июня, защитники ликвидировали в Запорожье 16 оккупантов, еще 18 – ранили. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский танк, "Град", противотанковую пушку, две боевые бронированные машины, два миномета и т.д. Также из общежития на Запорожье, считающегося "штабом" кафиров, дезертировали 60 россиян . О том, что захватчики хотят бежать из Украины, свидетельствуют и перехваченные разговоры СБУ.

В то же время мелитопольцы начали травить россиян , похищающих украинскую сельскохозяйственную продукцию, в частности, знаменитую мелитопольскую черешню. Местные фермеры прибавляют к урожаю смертоносные "бонусы".

Видео по теме – Черные Запорожцы "Иглой" ликвидировали вражеский Су-25