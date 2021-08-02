В Запорожье загорелся жилой дом, не исключают утечку газа: видео

В одном из жилых районов Запорожья поздно вечером 2 августа вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. По предварительной версии, в здании могла возникнуть утечка газа.

Как сообщили в соцсетях, пожар возник в жилом доме на улице Сержанта Медведева.

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Среди наиболее вероятных причин возгорания – взрыв из-за утечки газа. Один из пользователей заявил, что взорвались газовые баллоны, которыми разогревали кровлю.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями ГСЧС, чтобы выяснить больше деталей.

На место пожара уже выехали несколько пожарных машин.

Только там была, сопровождалось очень большим взрывом! Так и думала, что утечка газа... Зрелище страшное,

– написала Яна Кронина в обсуждении под постом.

Жители Запорожья жаловались, что ощущают сильный запах гари. Как писалив комментариях люди, спасатели не могли длительное время потушить пожар, ведь приехали на "полупустых" машинах, потому что тушили предыдущий пожар.

Судя по видео с камер наблюдения, пожар удалось потушить примерно в 22:30.

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