В Запорожье женщина оставила младенца у знакомого: ребенок умер

В Запорожье 29-летняя мать оставила 4-месячного ребенка у знакомого. Ребенок находился в антисанитарных условиях и имел признаки плохого питания. Спасти малыша не удалось.

Скорую помощь в квартиру на Патриотической улице для ребенка вызвал знакомый матери. Младенец умер во время того, как медики пытались его реанимировать.

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За девочкой плохо ухаживали

Врачи скорой обратились в полицию и сообщили, что девочка умерла из-за ненадлежащего ухода. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители увидели, что в квартире полный беспорядок и антисанитария, элементарные гигиенические нормы были не соблюдены.

Мать ребенка – местная жительница

Матерью ребенка является 29-летняя местная жительница. В прошлом году она была привлечена к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. 17 января она оставила младенца на своего 36-летнего знакомого. Сейчас полиция разыскивает женщину.

Полиция открыла уголовное производство за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство. Санкция по статье предусматривает ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ребенка оставили в антисанитарных условиях / Фото Нацполиции

Полиция открыла уголовное производство / Фото Нацполиции

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