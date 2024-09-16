Военные, взрывчатка и боеприпасы: Центр нацсопротивления рассказал, что происходит на ЗАЭС

Фактически Россия использует Запорожскую АЭС как военную базу. На станции находятся вражеские бойцы, а также стрелковые и артиллерийские боеприпасы.

Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ, 15 сентября сообщил, что численность росгвардейцев на ЗАЭС составляет около 1 300 человек.

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Какова ситуация на ЗАЭС

Информацию об оружии и военных на Запорожской АЭС украинской стороне передали представители подполья и неравнодушные граждане. Удалось идентифицировать такие российские подразделения на станции:

ОМОН "Ахмат-1", город Грозный;

СОБР "Агат", город Пенза.

Враг продолжает использовать территорию ЗАЭС для размещения личного состава своих войск и складирования боеприпасов и взрывчатых веществ,

– пишет ЦНС.

Для маскировки часть захватчиков, что заступает на дежурство, использует не форму Росгвардии, а военизированной охраны Запорожской АЭС.

Именно в технических и подвальных помещениях станции оккупанты хранят стрелковые и артиллерийские боеприпасы. Нужны они им для обеспечения военного контингента на ЗАЭС и смежных позициях.

Вокруг города противник заложил более 20 минных полей, они огибают станцию и город и имеют общую протяженность около 6,5 километра. Оккупанты до сих пор боятся возможного десантирования Сил обороны из Днепра.

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Недавно миссия МАГАТЭ посещала Запорожскую АЭС. Как отмечают в Центре нацсопротивления, ехали международные эксперты по заранее спланированному россиянами маршруту, поэтому могли не заметить значительного скопления войск и вооружения.