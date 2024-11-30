Третий раз за ноябрь: Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за российского обстрела

Только за этот месяц атомная электростанция уже в третий раз оказалась на грани блэкаута. Ночью 30 ноября в результате российского обстрела ЗАЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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ЗАЭС на грани блэкаута

Сегодня в результате вражеского обстрела Запорожская АЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, которые соединяют временно оккупированную станцию с объединенной энергетической системой Украины.

Уже третий раз за ноябрь под угрозой обеспечение внешнего питания АЭС, что необходимо для ее безопасного функционирования. Сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности,

– подчеркнули в Минэнерго.

Добавили, украинские энергетики смогут начать восстановление работы линии, как только позволит ситуация с безопасностью.

"Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции. Каждый день оккупации станции приближает ЗАЭС к катастрофе", – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.