Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
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ЗАЕС на межі блекауту
Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, які з'єднують тимчасово окуповану станцію з об'єднаною енергетичною системою України.
Уже втретє за листопад під загрозою забезпечення зовнішнього живлення АЕС, що необхідно для її безпечного функціонування. Наразі станція живиться тільки однією лінією електропередачі.
У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки,
– наголосили в Міненерго.
Додали, українські енергетики зможуть почати відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.
"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.