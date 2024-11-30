Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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ЗАЕС на межі блекауту

Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, які з'єднують тимчасово окуповану станцію з об'єднаною енергетичною системою України.

Уже втретє за листопад під загрозою забезпечення зовнішнього живлення АЕС, що необхідно для її безпечного функціонування. Наразі станція живиться тільки однією лінією електропередачі.

У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки,

– наголосили в Міненерго.

Додали, українські енергетики зможуть почати відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.