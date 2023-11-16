Из-за россиян на Запорожской АЭС произошел частичный блекаут

В начале полномасштабного вторжения россияне захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре – с тех пор существует угроза нуклеарной катастрофы. Собственно, из-за действий захватчиков на станции произошел временный блекаут.

В четверг, 16 ноября, украинские энергетики сообщили, что двумя днями раньше на Запорожской АЭС произошло частичное отключение света. Они подчеркнули, что к блекауту привела некомпетентность российских захватчиков и работников Росатома.

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Частичный блекаут на ЗАЭС

Как пишут в Энергоатоме, произошло обесточение на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, работавшие около 90 минут.

В настоящее время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями.

Информацию о временном блекауте подтвердили находящиеся на площадке временно оккупированной атомной станции инспекторы МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

В Энергоатоме констатируют, что из-за непрофессионализма оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и растет количество опасных случаев его отказов.

Нахождение россиян на крупнейшем атомном объекте Европы чревато ядерной и радиационной безопасностью. Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора – НАЭК "Энергоатом", потому что так гарантируется соблюдение ядерной и радиационной безопасности объекта.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны и захвата захватчиками ЗАЭС на станции происходило 7 полных блекаутов.

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Вспомним напоследок, что не так давно журналисты провели расследование в отношении бывшего генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Его назначили на должность за неделю до оккупации станции.

Как предполагают работники медиа, Мурашов в 2014 году получил российское гражданство и в этом году по меньшей мере трижды ездил в незаконный оккупированный Крым.