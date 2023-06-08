В МАГАТЭ сказали, как быстро ЗАЭС может остаться без воды для охлаждения реакторов

Из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды на Запорожской атомной электростанции уже снизился на три метра. Пока он достигает 14 метров.

В МАГАТЭ спрогнозировали, насколько быстро ЗАЭС может остаться без воды для охлаждения реакторов из-за уничтожения оккупантами Каховской ГЭС. Об этом пишет 24 Канал.

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Как быстро ЗАЭС может остаться без воды

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5 – 7 сантиметров в час. По состоянию на вечер 7 июня он уже опустился примерно на 2,8 метра – достиг 14,03.

Если уровень опустится ниже 12,7 метра, ЗАЭС уже не сможет перекачивать воду из водоема на площадку,

– подчеркнул Гросси.

Также он добавил, что поскольку полный масштаб повреждения дамбы остается неизвестным, невозможно предположить, когда же это произойдет. Однако, если такая скорость падения воды, как сейчас, будет продолжаться, то уровень 12,7 метра может быть достигнут уже в течение следующих двух дней.

В то же время в МАГАТЭ отметили, что возле станции еще есть пруды-охладители, которые постоянно пополняются водой. Когда они заполнены, этих источников воды будет достаточно, чтобы обеспечить станцию водой, необходимой для охлаждения шести реакторов, а также отработанного топлива на протяжении нескольких месяцев.

В комментарии Sky News Гросси отметил, что "существует риск", что АЭС может остаться без "необходимой" воды для охлаждения реакторов.

В худшем случае без охлаждения вы рискуете расплавить ядерное оружие с трагическими экологическими последствиями,

– подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Также он рассказал, что планирует посетить атомную электростанцию на следующей неделе.

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