Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута: как работает атомная электростанция
Источник:Энергоатом
Крупнейшая в Европе атомная электростанция снова оказалась на грани блэкаута. Ведь в результате обстрела россиян отключилась внешняя воздушная линия "Запорожская ТЭС — Ферросплавная".
Именно через нее Запорожская АЭС получала питание для своих нужд от украинской энергосистемы. Отключение произошло в 10:06 4 апреля.
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Что известно о том, что ЗАЭС на грани блэкаута
Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750 киловатт "Днепровская", работу которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков,
– заявили в Энергоатоме.
Они объяснили, что это снова грозит аварийной ситуацией. Ведь в случае отключения последней линии ЗАЭС может быть на грани очередного блэкаута.
В Энергоатоме вспомнили, что на станции уже было 8 полных блэкаутов и один частичный (тогда запускали аварийные дизель-генераторы и системы безопасности). Если они перестанут работать, то возможна аварийная ситуация.
Последние новости с Запорожской АЭС
- В конце марта Россия снова усилила обстрелы ЗАЭС. Также появилось видео с атомной станции, на котором видно, что российские захватчики хранят там свою технику и личный состав.
- Эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная рассказала, что россияне используют ЗАЭС не только как военную базу для защиты техники, оружия, а и как жилое помещение для личного состава. Ведь на станции бегают и тренируются российские оккупанты, хотя раньше даже не все работники ЗАЭС имели доступ к некоторым помещениям.
- Буквально 22 марта из-за обстрела россиян отключалась внешняя воздушная линия ВЛ-750 киловатт "Днепровская", которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Тогда глава Энергоатома Петр Котин объяснял, что ситуация крайне опасна и снова грозит наступлением аварийной ситуации. Ведь в случае отключения последней линии связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте. Это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации станции.