В четверг, 22 июня, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и мировому сообществу с важным сообщением. Глава государства предупредил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

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Зеленский предупредил о российском теракте на ЗАЭС

Ранее украинские власти неоднократно предупреждали о намерениях оккупантов относительно Каховской ГЭС, которую Россия в конце концов взорвала. Киев регулярно предупреждает и о террористических намерениях России на ЗАЭС, теракт на которой может иметь катастрофические последствия для мира.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу реки Днепр вблизи города Энергодар в Запорожской области. Возле ЗАЭС недавно было Каховское водохранилище, которое обмелело из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Где находится Запорожская АЭС на карте

Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже так называемой "мертвой точки". В результате воду больше нельзя брать для ЗАЭС. Запорожская АЭС нуждается в постоянном охлаждении отработанного ядерного топлива. На данный момент меры по охлаждению достаточно.

Обратите внимание. ЗАЭС – крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 миллиону кВт каждый.

Россия дополнительно заминировала ЗАЭС