У четвер, 22 червня, президент Володимир Зеленський звернувся до українців і світової спільноти з важливим повідомленням. Глава держави попередив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

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Зеленський попередив про російський теракт на ЗАЕС

Раніше українська влада неодноразово попереджала про наміри окупантів щодо Каховської ГЕС, яку Росія зрештою підірвала. Київ регулярно попереджає і про терористичні наміри Росії на ЗАЕС, теракт на якій може мати катастрофічні наслідки для світу.

Запорізька АЕС розташована на лівому березі річки Дніпро поблизу міста Енергодар у Запорізькій області. Біля ЗАЕС донедавна було Каховське водосховище, яке обміліло через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Де розташована Запорізька АЕС на карті

Рівень води у Каховському водосховищі впав нижче за так звану "мертву точку". Унаслідок цього воду більше не можна брати для ЗАЕС. Запорізька АЕС потребує постійного охолодження відпрацьованого ядерного палива. На цей момент заходи з охолодження достатні.

Зверніть увагу. ЗАЕС – це найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 мільйону кВт кожен.

Росія додатково замінувала ЗАЕС