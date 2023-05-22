Ситуация с ядерной безопасностью крайне уязвима, – МАГАТЭ бьет тревогу из-за обесточивания ЗАЭС

Российские террористы продолжают подвергать угрозе ядерную и радиационную безопасность мира. В результате обстрелов на Запорожской АЭС снова произошел блекаут. Из-за этого в МАГАТЭ забили тревогу.

На отключение последней высоковольтной линии ЗАЭС отреагировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом пишет 24 Канал.

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В МАГАТЭ призывают договориться о защите станции

Гросси отметил, что утром 22 мая Запорожская АЭС уже в седьмой раз за время полномасштабной войны потеряла внешнее электроснабжение, что заставило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы.

Ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне уязвима. Мы должны договориться о защите станции сейчас, такая ситуация не может продолжаться,

– подчеркнул глава МАГАТЭ.

Что этому предшествовало

Ночью 22 мая военные страны-террориста в очередной раз обстреляли атомную электростанцию, которая находится под оккупацией с марта 2022 года. В результате действий россиян отключилась последняя высоковольтная линия электропередач.

В Энергоатоме сообщили, что после потери внешнего питания, жизненно необходимого для работы насосов охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и ядерных реакторах энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС. Однако запаса горючего для них хватит всего на десять суток.

Ядерный терроризм России должен быть немедленно остановлен, а захватчики – покинуть территорию станции и ее города-спутника Энергодар,

– отметили в Энергоатоме.

Также отметили, что необходимы срочные действия всего международного сообщества.

Гросси продвигает план безопасности ЗАЭС в ожидании контрнаступления ВСУ

WP со ссылкой на неназванных дипломатов США и Европы сообщает, что Рафаэль Гросси настаивает на новом предложении по предотвращению ядерной катастрофы на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ надеется, что Совбез ООН поддержит предложенный план.

Он состоит из пяти принципов, в частности: