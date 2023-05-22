Ситуация с ядерной безопасностью крайне уязвима, – МАГАТЭ бьет тревогу из-за обесточивания ЗАЭС
Источник:Рафаэль Гросси
Российские террористы продолжают подвергать угрозе ядерную и радиационную безопасность мира. В результате обстрелов на Запорожской АЭС снова произошел блекаут. Из-за этого в МАГАТЭ забили тревогу.
На отключение последней высоковольтной линии ЗАЭС отреагировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом пишет 24 Канал.
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В МАГАТЭ призывают договориться о защите станции
Гросси отметил, что утром 22 мая Запорожская АЭС уже в седьмой раз за время полномасштабной войны потеряла внешнее электроснабжение, что заставило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы.
Ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне уязвима. Мы должны договориться о защите станции сейчас, такая ситуация не может продолжаться,
– подчеркнул глава МАГАТЭ.
Что этому предшествовало
Ночью 22 мая военные страны-террориста в очередной раз обстреляли атомную электростанцию, которая находится под оккупацией с марта 2022 года. В результате действий россиян отключилась последняя высоковольтная линия электропередач.
В Энергоатоме сообщили, что после потери внешнего питания, жизненно необходимого для работы насосов охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и ядерных реакторах энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС. Однако запаса горючего для них хватит всего на десять суток.
Ядерный терроризм России должен быть немедленно остановлен, а захватчики – покинуть территорию станции и ее города-спутника Энергодар,
– отметили в Энергоатоме.
Также отметили, что необходимы срочные действия всего международного сообщества.
Гросси продвигает план безопасности ЗАЭС в ожидании контрнаступления ВСУ
WP со ссылкой на неназванных дипломатов США и Европы сообщает, что Рафаэль Гросси настаивает на новом предложении по предотвращению ядерной катастрофы на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ надеется, что Совбез ООН поддержит предложенный план.
Он состоит из пяти принципов, в частности:
- запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на заводе;
- запрещение стрелять с завода и в сторону него, включая запрещение нападать на персонал на объекте;
- защита всех систем безопасности и безопасности на предприятии;
- защита всех наружных линий электропередач;
- мониторинг соблюдения вышеперечисленных принципов.