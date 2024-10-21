Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута: какие угрозы это создает

Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани блэкаута. Сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

Об этом в Минэнерго сообщили в обед 21 октября.

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ЗАЭС на грани блэкаута

В понедельник, 21 октября, в 12:18 из-за систематических обстрелов российской армии отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В Минэнерго отметили, что сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности,

– говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС.

"Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции" – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В Энергоатоме подчеркнули, что ситуация на Запорожской АЭС продолжает ухудшаться, в частности, сегодня там "ситуация критически обострилась".

Там отметили, что до захвата станция потребляла электроэнергию от собственных 4-х линий электропередачи и 3 линий резерва. А за время вражеской оккупации, как указали в Энергоатоме, "совместными усилиями "специалистов" росатома и российского военного контингента, Запорожская АЭС доведена до последней степени деградации".

Если единственная работающая линия выйдет из строя, это будет означать потерю внешнего питания станции с запуском аварийных дизель-генераторов. Ведь их ресурсы ограничены как по времени работы, так и по наличию дизтоплива. Таким образом запуск дизель-генераторов означает начало обратного отсчета до начала плавления ядерного топлива,

– говорится в сообщении.

Руководитель Энергоатома Петр Котин отметил, что только восстановление контроля Украины над станцией является единственным путем для гарантии безопасности крупнейшей атомной станции Европы. По его словам, постоянные потери внешнего питания станции, неспособность оккупантов обеспечить стабильное электроснабжение станции – грозит миру ядерной и радиационной катастрофой.