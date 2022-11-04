Оккупанты могут перевести ЗАЭС в российскую энергосистему: в ISW назвали сроки

Российские власти могут выдвигать условия для немедленного перевода Запорожской АЭС в российскую энергосистему. Так считают аналитики Института американского изучения войны.

Захватчики хотят доказать, что российский контроль якобы является единственным "жизнеспособным вариантом". Напомним, что 3 ноября из-за обстрелов оккупантов Запорожская АЭС была полностью обесточена.

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Оккупанты могут перевести ЗАЭС в российскую энергосистему

Аналитики считают, что власти страны-агрессорки могут выдвигать условия для немедленного перевода ЗАЭС в российскую энергосистему после заявления МАГАТЭ о том, что украинские власти не используют ядерные материалы не по назначению.

Также МАГАТЭ заявило, что обстрелы повредили внешние линии электропередач в ЗАЭС на подконтрольной Украине территории в точках в 50 – 60 км от станции, полностью прекратив электроснабжение станции только через день после того, как украинские власти перевели два реактора в режим горячей остановки для выработки тепла. Энергодара.

По словам экспертов, резервные генераторы питают ЗАЭС и им хватит топлива на 15 дней. Поэтому российские оккупационные власти могут перевести ЗАЭС в российскую энергосеть в течение этого срока.

В Институте отметили, что таким образом российские власти стремятся заставить перевести ЗАЭС в российскую электросеть, изображая российский контроль "как единственный жизнеспособный вариант" обеспечения электроэнергией ЗАЭС и теплом Энергодара и близлежащих районов.

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В результате вражеских обстрелов обесточена Запорожская атомная электростанция. Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток.

На Запорожской АЭС произошла ротация экспертов, постоянно работающих на станции. Также МАГАТЭ заявило о снижении мощности работы Южноукраинской атомной электростанции.

Также в Энергоатоме сообщили, что враги попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Востоку.

Как отмечал директор МАГАТЭ Гросси, оккупанты оказывают "недопустимое давление" на украинский персонал. Враг заставляет украинцев подписать новый трудовой договор, но уже с российской компанией "Росатом". Мол, это единственный выход на сохранение рабочих мест.

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