24 Канал Новости Украины Путин заявил, что США заинтересованы в совместном управлении ЗАЭС без участия Украины, – росСМИ
26 декабря, 08:51
Путин заявил, что США заинтересованы в совместном управлении ЗАЭС без участия Украины, – росСМИ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Владимир Путин заявил, что США якобы заинтересованы в совместном управлении Запорожской АЭС без участия Украины и в организации майнинга на станции.
  • США ранее предлагали разделить управление ЗАЭС между Россией, Украиной и США, но Владимир Зеленский отказался от этого предложения.

По данным росСМИ, глава Кремля Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты якобы заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом без участия Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Как Путин комментирует ситуацию на ЗАЭС?

На встрече с представителями бизнеса Владимир Путин высказался относительно оккупированной россиянами Запорожской АЭС. По его словам, с США "обсуждается вопрос о совместном управлении объектом без участия Украины".

К тому же Путин утверждает, что американская сторона якобы заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС.

Вместе с тем по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии в Украину. Отдельно глава государства напомнил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако теперь у них российские паспорта, 
– говорится в материале росСМИ.

Важно! Ранее США также предлагали разделить ЗАЭС "на троих" – Россию, Украину и США. Однако Владимир Зеленский отказался от этого предложения, назвав его несправедливым.

Какое решение по ЗАЭС предлагает Украина?

  • Недавно Владимир Зеленский раскрыл содержание 20-пунктного базового документа об окончании войны. По словам президента, Украина предлагает США совместное управление Запорожской АЭС как компромисс по этому вопросу.
     

  • Предложение по ЗАЭС предусматривает создание совместного предприятия, в состав которого войдут США и Украина по формуле 50 на 50.
     

  • В то же время Зеленский отметил, что для совместного управления ЗАЭС, Энергодар и Каховскую ГЭС нужно восстановить, демилитаризовать и обеспечить работу персонала.