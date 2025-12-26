Путин заявил, что США заинтересованы в совместном управлении ЗАЭС без участия Украины, – росСМИ

По данным росСМИ, глава Кремля Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты якобы заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом без участия Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Как Путин комментирует ситуацию на ЗАЭС?

На встрече с представителями бизнеса Владимир Путин высказался относительно оккупированной россиянами Запорожской АЭС. По его словам, с США "обсуждается вопрос о совместном управлении объектом без участия Украины".

К тому же Путин утверждает, что американская сторона якобы заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС.

Вместе с тем по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии в Украину. Отдельно глава государства напомнил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако теперь у них российские паспорта,

– говорится в материале росСМИ.

Важно! Ранее США также предлагали разделить ЗАЭС "на троих" – Россию, Украину и США. Однако Владимир Зеленский отказался от этого предложения, назвав его несправедливым.

Какое решение по ЗАЭС предлагает Украина?