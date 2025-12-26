Путин заявил, что США заинтересованы в совместном управлении ЗАЭС без участия Украины, – росСМИ
- Владимир Путин заявил, что США якобы заинтересованы в совместном управлении Запорожской АЭС без участия Украины и в организации майнинга на станции.
- США ранее предлагали разделить управление ЗАЭС между Россией, Украиной и США, но Владимир Зеленский отказался от этого предложения.
По данным росСМИ, глава Кремля Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты якобы заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом без участия Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
Как Путин комментирует ситуацию на ЗАЭС?
На встрече с представителями бизнеса Владимир Путин высказался относительно оккупированной россиянами Запорожской АЭС. По его словам, с США "обсуждается вопрос о совместном управлении объектом без участия Украины".
К тому же Путин утверждает, что американская сторона якобы заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС.
Вместе с тем по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии в Украину. Отдельно глава государства напомнил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако теперь у них российские паспорта,
Важно! Ранее США также предлагали разделить ЗАЭС "на троих" – Россию, Украину и США. Однако Владимир Зеленский отказался от этого предложения, назвав его несправедливым.
Какое решение по ЗАЭС предлагает Украина?
Недавно Владимир Зеленский раскрыл содержание 20-пунктного базового документа об окончании войны. По словам президента, Украина предлагает США совместное управление Запорожской АЭС как компромисс по этому вопросу.
Предложение по ЗАЭС предусматривает создание совместного предприятия, в состав которого войдут США и Украина по формуле 50 на 50.
В то же время Зеленский отметил, что для совместного управления ЗАЭС, Энергодар и Каховскую ГЭС нужно восстановить, демилитаризовать и обеспечить работу персонала.