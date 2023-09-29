Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что заявление МАГАТЭ важное с информационной точки зрения. Дальше ситуация может развиваться еще интереснее.

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Как ситуация может развиться дальше

Как отметил Рейтерович, конечно, Россия демонстративно не будет выполнять это требование. Также они могут даже не комментировать это заявление. После таких действий страны-агрессорки может последовать более жесткая реакция от МАГАТЭ и мирового сообщества.

После такой реакции со стороны России МАГАТЭ должно инициировать определенные санкции в отношении российской атомной промышленности. Тогда это будет совсем другая история. На уровне ЕС введение санкций в отношении "Росатома" рассматривается достаточно активно. Поэтому решение МАГАТЭ придаст дополнительную уверенность государствам, которые еще сомневаются, во введении этих санкций,

– подчеркнул Рейтерович.

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Атомная сфера важна для России, ведь они зарабатывают на этом деньги. Санкции по этому направлению могут ударить по бюджету страны-агрессорки.

Если ввести определенные санкции, то это ударит долларом или евро по российской экономике, приведет к непрогнозируемым последствиям для "Росатома", что заставит россиян уже действовать по-другому в отношении провокаций или контроля над ЗАЭС,

– заметил Рейтерович.

Ситуация на ЗАЭС: коротко